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В Минздраве рассказали, как избежать заболевания гриппом
Сегодня, 13:28
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lesjasap

В Минздраве рассказали, как избежать заболевания гриппом

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Врачи дали советы для населения о том, как избежать заболевания гриппом осенью.

В Минздраве России рассказали, как избежать заболевания гриппом. Пресс-служба ведомства отметила, что наличие высокого иммунитета против заражения в сезон пандемии зависит от нескольких факторов. Важную роль играет вакцинация, правильное питание и физическая активность. 

Специалисты отметили, что в текущем сезоне в Россию придут штаммы, которые не циркулировали в стране на протяжении долгого времени. Это означает, что иммунитета у населения против них нет. В условиях распространения коронавируса вакцинация против гриппа позволит  избежать наложения инфекций друг на друга. Медики также советуют чаще бывать на свежем воздухе, проветривать помещение. При этом оптимальная комнатная температура - 20-22 градуса по Цельсию. Для прогулок лучше выбирать мембранные ткани, которые не нарушают температурный обмен. 

Не нужно делать температуру слишком высокой, что создает неблагоприятные условия для дыхания и делает слизистую более восприимчивой к патогенным респираторным вирусам

сообщение Минздрава

Также специалисты напомнили о важности ношения медицинских маскок в общественных местах.

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Теги: грипп, минздрав
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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