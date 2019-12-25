В Минздраве предупредили о поражении мозга коронавирусом

Потеря обоняния на ранних стадия болезни говорит о поражении ЦНС. А может и нет.

В Минздраве предупредили о поражении мозга и центральной нервной системы коронавирусом. Такой пункт содержится в обновлённых рекомендациях министерства, опубликованных на его официальном сайте.

В них сказано, что потеря обоняния на ранних стадия болезни говорит о поражении ЦНС или об отёке слизистой носоглотки. Также там сказано, что распространение возбудителя COVID-19 из системного кровотока или через пластинку решетчатой кости может привести к поражению головного мозга.

Ранее Минздрав России изменил рекомендации по лечению коронавируса. Врачи расширили список препаратов, которые возможно назначать взрослым пациентам с COVID-19. Ранее в перечне было заявлено девять препаратов, сейчас — тринадцать. Медики отметили, что рекомендации направлены для профессионалов.