Лечить от COVID-19 российским врачам разрешается 13 препаратами.

Минздрав России изменил рекомендации по лечению коронавируса. Об этом специалисты рассказали на официальном сайте ведомства. Врачи расширили список препаратов, которые возможно назначать взрослым пациентам с COVID-19. Ранее в перечне было заявлено девять препаратов, сейчас - тринадцать.

Медики отметили, что рекомендации направлены для профессионалов. Они предостерегли пациентов от самолечения, которое "может быть опасным". Особое внимание Минздрав уделил противовоспалительной терапии. Они способна предотвратить тяжелое протекание инфекции у зараженного. Также чиновники рассказали о методике действий для предотвращения сложных последствий, таких как тромбоз и тромбоэмболия.

Чиновники рассказали, что в России одобрено лечение коронавируса гидроксихлорохином, хлорохином, мефлохином, азитромицином, лопинавиром плюс ритонавиром, рекомбинантным интерфероном бета-1b и рекомбинантным интерфероном альфа, умифеновиром, тоцилизумабом, сарилумабом, метилпреднизолоном, дексаметазоном, барицитинибом.

В Минздраве оценили прогнозы о выходе на плато по коронавирусу в России.