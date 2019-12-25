В Минздраве предложили снизить пенсионный возраст для части россиян

Для отцов с тремя и более детьми нужно предусмотреть дополнительный оплачиваемый отпуск.

В Министерстве здравоохранения предложили снизить пенсионный возраст мужчин с тремя и более детьми. С инициативой выступил главный внештатный репродуктолог Минздрава Олег Аполихин, пишет ТАСС.

По мнению специалиста, для отцов с тремя и более детьми нужно предусмотреть дополнительный оплачиваемый отпуск сроком на две недели. Аполихин отмечает, что это предложение должно коснуться тех россиян, которые воспитывают детей в возрасте до трёх лет.

Также главный внештатный репродуктолог Минздрава предложил создать национальный регистр репродуктивного потенциала и здоровья.

Ранее в Минздраве назвали недопустимыми задержки с результатами тестов на коронавирус.

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