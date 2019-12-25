  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Минздраве предложили снизить пенсионный возраст для части россиян
Сегодня, 15:25
131
matveyvn

В Минздраве предложили снизить пенсионный возраст для части россиян

0 0

Для отцов с тремя и более детьми нужно предусмотреть дополнительный оплачиваемый отпуск.

В Министерстве здравоохранения предложили снизить пенсионный возраст мужчин с тремя и более детьми. С инициативой выступил главный внештатный репродуктолог Минздрава Олег Аполихин, пишет ТАСС.

По мнению специалиста, для отцов с тремя и более детьми нужно предусмотреть дополнительный оплачиваемый отпуск сроком на две недели. Аполихин отмечает, что это предложение должно коснуться тех россиян, которые воспитывают детей в возрасте до трёх лет.

Также главный внештатный репродуктолог Минздрава предложил создать национальный регистр репродуктивного потенциала и здоровья.

Ранее в Минздраве назвали недопустимыми задержки с результатами тестов на коронавирус.

Фото: pixabay.com

Теги: минздрав, многодетные семьи, пенсия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии