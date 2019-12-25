В Минздраве предложили ограничить рекламу вредной еды

Эксперт объяснила, что следует создавать в РФ здоровьесберегающую среду.

В Минздраве России предложили ограничить рекламу вредной еды. Об этом во время круглого стола по усилению мер профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний заявила главный внештатный врач по терапии и общей практике Оксана Драпкина. Мероприятие проводилось онлайн в Совете Федерации.

Первое - создать единую здоровьесберегающую среду….Второе - закрепление в законодательстве мер, направленных на ограничение рекламы продуктов нездорового питания, изменение маркировки продуктов Оксана Драпкина, главный внештатный врач по терапии и общей практике Минздрава

Эксперт заметила, что правительству следует повышать доступность здорового питания для граждан, а также следить за ограничениями в употреблении соли. В пример медик привела опыт регионов по укреплению общественного здоровья. По данным Росстата в 2019 году индекс граждан, соблюдающих ЗОЖ составил 12%.

В Минздраве заявили, что вакцинация от COVID-19 будет добровольной.