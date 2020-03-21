В Минздраве поручили за 2 дня зарегистрировать всех врачей и медсестер

Информацией о появлении такого распоряжения врачи рассказали журналистам РБК.

Стало известно о том, что специалисты Минздрава поручили главам частных и государственных медицинских учреждений внести информацию о своих сотрудниках в единой системе идентификации на портале "Госуслуги" и на сайте Минздрава. На это им дается два дня. Телеграмма, которая появилась в медучреждениях страны, подписана замглавы Минздрава Павлом Пугачевым.

Отмечается, что сбор данной информации может быть обоснован важностью мобилизации мощностей структур Минздрава в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Ранее мы сообщали о том, что Михаил Мишустин заявил об отсутствии поводов для паники из-за коронавируса. Премьер-министр заявил, что на данный момент власти справляются с угрозой.