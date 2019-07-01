Зарубежное сотрудничество касается не только поставок российской вакцины, но и масштабирования производства.

В Минздраве отметили большой интерес к "Спутнику V" в мире. С заявлением выступил руководитель департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств Минздрава РФ Филипп Романов.

Он отметил, что страх вакцинации от коронавируса остался в прошлом, а российский препарат показывает большую эффективность.

Сегодня мы, наоборот, видим обратную тенденцию - это большой интерес к российской вакцине. Филипп Романов, руководитель департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств Минздрава РФ

По его словам, зарубежное сотрудничество касается не только поставок российской вакцины, но и масштабирования производства.

Ранее мы писали, что в Того заинтересованы в регистрации вакцины "Спутник V".