Вакцина пока не вошла в гражданский оборот.

В Минздраве опровергли сообщения о применении вакцины вне исследований. Позицию ведомства озвучил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

По его словам, вакцина пока не вошла в гражданский оборот, поэтому её применение вне исследования невозможно.

В настоящее время продолжаются клинические испытания двух форм вакцины, разработанной исследовательским центром им. Гамалеи. Алексей Кузнецов, помощник министра здравоохранения РФ

Ранее появилась информация, что у российской политической и деловой элиты с апреля был доступ к вакцине от коронавируса, которую разрабатывают в Национальном исследовательском центре имени Н.Ф.Гамалеи. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.