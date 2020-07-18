Новая волна заболеваемости будет слабее первой.

В субботу, 18 июля, стало известно о том, что в Минздраве оценили сроки второй волны коронавируса в России. Об этом сообщает главный инфекционист Минздрава, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов.

Отмечается, что вторая волна коронавируса ожидается в России осенью. Это связывают с тем, что будут формироваться школьные, студенческие, рабочие коллективы, из отпусков вернется народ. Чуланов отметил, что вторая волна не будет такой же сильной, как первая.

Также эксперты напоминают, что за время первой волны пандемии коронавируса у многих россиян уже сформировался иммунитет.

Ранее мы сообщали о том, что мэр Норильска заявил, что региональные власти скрывают реальные масштабы эпидемии.

Видео:Правительство России