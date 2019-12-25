В Минздраве объяснили, почему в России реже болеют COVID-19

Не небольшое количество зараженных влияют три основных фактора.

В Минздраве объяснили, почему в России реже болеют коронавирусом. Об этом представители ведомства рассказали в докладе, опубликованном на сайте Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения. Специалисты считают, что низкий уровень заражения COVID-19 по сравнению с другими странами связан с тремя факторами.

В первую очередь на количество зараженных влияет низкая плотность населения России. Медики напомнили, что на большой территории государства жители рассредоточены достаточно сильно. Благодаря такому условию контакты людей друг с другом сильно ограничены изначально.

Во-вторых, в Минздраве рассказали, что россияне гораздо реже совершают туристические поездки в Европу, чем граждане ЕС и Запада. Для жителей страны характерна низкая мобильность. Многие не хотят делать визу для путешествий, в то время как члены Евросоюза не нуждаются в подобных документах. Еще одним важным пунктом является высокий охват прививками БЦЖ всего населения России.

В Минздраве предупредили о поражении мозга коронавирусом.