  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Минздраве назвали ухудшающие течение коронавируса болезни
Сегодня, 9:21
63
matveyvn

В Минздраве назвали ухудшающие течение коронавируса болезни

0 0

На данный момент известно о трёх таких заболеваниях.

В Министерстве здравоохранения России назвали болезни, ухудшающие течение коронавируса. С заявлением выступила главный внештатный специалист ведомства по терапии и общей практике Оксана Драпкина. Об этом пишут "РИА Новости".

Надо понимать, что если мы говорим о коронавирусе, то здесь есть три составляющих.

Оксана Драпкина, главный внештатный специалист Минздрава по терапии и общей практике

По её словам, первая составляющая — это сам вирус, который сейчас уже неплохо изучен. На данный момент известно о трёх заболеваниях, которые серьёзно ухудшают течение COVID-19 – это артериальная гипертензия, сахарный диабет и ожирение.

Также Драпкина подчеркнула, что эффективность цинка для профилактики COVID-19 пока не доказана, однако отметила, что его употребление лишним не будет. То же самое, считает она, касается и имбиря.

Ранее мы писали, что медики оказались против принудительной вакцинации от коронавируса.

Фото: pixabay.com

 

Теги: болезни, коронавирус, минздрав
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии