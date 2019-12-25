В Минздраве назвали ухудшающие течение коронавируса болезни

На данный момент известно о трёх таких заболеваниях.

В Министерстве здравоохранения России назвали болезни, ухудшающие течение коронавируса. С заявлением выступила главный внештатный специалист ведомства по терапии и общей практике Оксана Драпкина. Об этом пишут "РИА Новости".

Надо понимать, что если мы говорим о коронавирусе, то здесь есть три составляющих. Оксана Драпкина, главный внештатный специалист Минздрава по терапии и общей практике

По её словам, первая составляющая — это сам вирус, который сейчас уже неплохо изучен. На данный момент известно о трёх заболеваниях, которые серьёзно ухудшают течение COVID-19 – это артериальная гипертензия, сахарный диабет и ожирение.

Также Драпкина подчеркнула, что эффективность цинка для профилактики COVID-19 пока не доказана, однако отметила, что его употребление лишним не будет. То же самое, считает она, касается и имбиря.

Ранее мы писали, что медики оказались против принудительной вакцинации от коронавируса.

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