Медики оказались против принудительной вакцинации от COVID

В Минздраве заявили, что принуждать к прививкам никто и не собирался.

Медики готовят забастовки против принудительной вакцинации от COVID. Такая информация появилась после сообщения от Минздрава, согласно которому всем медикам обязательно нужно сделать данную прививку.

Как сообщал "Коммерсант", отказавшихся врачей будут лишать стимулирующих выплат (от 25 до 80 тысяч рублей). Профсоюзы медиков выступили против всеобщей вакцинации, считая, что она должна быть добровольной. Сами медики пригрозили даже уволиться, в случае принуждения.

После заявлений медиков министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко опроверг информацию о том, что обсуждается вариант введения обязательной вакцинации от коронавируса для медиков и педагогов. Прививки будут делать на добровольной основе.

Первая партия российской вакцины от коронавируса поступила в Петербург 15 сентября.

Фото: пресс-служба Роспотребнадзора