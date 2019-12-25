Первая партия российской вакцины от коронавируса поступила в Петербург

Петербург оказался в числе первых российских регионов, куда направлена отечественная вакцина "ГАМ-КОВИД-ВАК" (Спутник V).

Первая партия препарата поступила в городскую больницу № 40. Специалисты стационара получили инструкции от Центра Гамалеи по соблюдению особых условий хранения и перевозки вакцины. На данном этапе отрабатывается сам механизм доставки вакцины, чтобы персонал медицинских учреждений мог ознакомиться с этим процессом. Об этом сообщила пресс-служба администрации Петербурга.

Петербург оказался в числе первых российских регионов, куда направлена отечественная вакцина "ГАМ-КОВИД-ВАК" (Спутник V). В рамках пилотной поставки будут отработаны логистические цепочки и организация вакцинации от COVID-19 граждан, входящих в группу повышенного риска.

Вакцина должна вырабатывать иммунитет к коронавируса сроком до двух лет. Сотрудникам Городской больницы №40 рассказали, что при перевозке вакцины должны находиться в холодильнике при температуре не выше минус 18 градусов.

Широкая вакцинация от коронавируса начнется по мере накопления информации от пострегистрационных исследований.

Жертвами коронавируса в Петербурге стали еще 26 человек.

Фото: пресс-служба Роспотребнадзора