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В Минздраве назвали сроки спада активности коронавируса
Сегодня, 15:08
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matveyvn

В Минздраве назвали сроки спада активности коронавируса

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В апреле и мае активность распространения вируса должна резко упасть.

В Минздраве назвали сроки спада активности коронавируса. Интенсивность распространения коронавируса пойдет на спад со сменой времени года. Об этом рассказал главный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико.

Думаю, что активность его снизится с изменением сезона года, - сказал он.

По словам Брико, в апреле и мае активность распространения вируса должна резко упасть. При этом коронавирус получит статус сезонного заболевания. Но им, считает эпидемиолог, вряд ли заразится даже треть населения планеты.

Ранее в Минздраве РФ заявили, что мужчины в два раза чаще женщин болеют коронавирусом.

Теги: коронавирус, минздрав, пандемия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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