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В Минздраве РФ заявили, что мужчины в два раза чаще женщин болеют коронавирусом

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Восприимчивость к вирусам меняется у людей обоих полов с возрастом.

В Минздраве РФ заявили, что мужчины в два раза чаще женщин болеют коронавирусом. Об этом пишут РИА Новости.

Главный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико отметил, что и умирают от новой инфекции чаще мужчины. Такое же соотношение, отметил он, есть и при случаях заражения пневмонией.

Брико добавил, что о причинах такого явления пока трудно судить.

Организмы мужчины и женщины отличаются и по возможности иммунного ответа, - сказал эпидемиолог.

По его словам, восприимчивость к вирусам меняется у людей обоих полов с возрастом.

Брико отметил, что люди со второй группой крови более уязвимы для инфекций.

Ранее украинский министр приравнял людей старше 65 лет к трупам.

Видео: YouTube / INTERNIST

Теги: коронавирус, минздрав, пандемия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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