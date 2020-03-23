В Минздраве РФ заявили, что мужчины в два раза чаще женщин болеют коронавирусом. Об этом пишут РИА Новости.
Главный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико отметил, что и умирают от новой инфекции чаще мужчины. Такое же соотношение, отметил он, есть и при случаях заражения пневмонией.
Брико добавил, что о причинах такого явления пока трудно судить.
Организмы мужчины и женщины отличаются и по возможности иммунного ответа, - сказал эпидемиолог.
По его словам, восприимчивость к вирусам меняется у людей обоих полов с возрастом.
Брико отметил, что люди со второй группой крови более уязвимы для инфекций.
Ранее украинский министр приравнял людей старше 65 лет к трупам.
Видео: YouTube / INTERNIST
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