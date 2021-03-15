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В Минздраве назвали коронавирус болезнью старения

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Гериатр отметила, что возможный процесс старения организма нужно учитывать при проведении реабилитации.

Коронавирус, возможно, запускает процессы старения в организме, допустила главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева. Ее слова приводит РИА Новости.

Гериатр отметила, что возможный процесс старения организма нужно учитывать при проведении реабилитации.

Ткачева добавила, что с возрастом течение коронавируса становится тяжелее. К тому же, у пожилых помимо основных симптомов (одышка, кашель, лихорадка) может проявиться нарушение сознания. 

Число заразившихся коронавирусом в Москве превысило один миллион.

Видео: Youtube/Московский Международный Медицинский Кластер

Теги: коронавирус, минздрав, старение
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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