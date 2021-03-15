В Минздраве назвали коронавирус болезнью старения

Коронавирус, возможно, запускает процессы старения в организме, допустила главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева. Ее слова приводит РИА Новости.
Гериатр отметила, что возможный процесс старения организма нужно учитывать при проведении реабилитации.
Ткачева добавила, что с возрастом течение коронавируса становится тяжелее. К тому же, у пожилых помимо основных симптомов (одышка, кашель, лихорадка) может проявиться нарушение сознания.
Число заразившихся коронавирусом в Москве превысило один миллион.
Видео: Youtube/Московский Международный Медицинский Кластер
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все