В Минюсте поддержали идею закрепить в законе ответственность за русофобию

Андрей Логинов рассказал о важности изучить этот феномен.

Понятие русофобии должно быть закреплено в отечественном законодательстве, а за русофобскую деятельность в стране должна быть установлена ответственность. Соответствующее заявление в рамках выступления на профильной сессии "Русофобия: нацизм XXI века" на площадке Петербургского международного юридического форума сделал заместитель министра юстиции Андрей Логинов. Эксперт добавил, что такой феномен как русофобия имеет свою историю, так как усилия недружественных стран направлены на именно российскую идентичность. Страны заявляют о ложных, но взаимосвязанных явлениях. Спикер призвал коллег в России заниматься научным, фундаментальным и широким изучением этого вопроса.

Совершенно четко я поддерживаю необходимость закрепления в нашем российском законодательстве понятие русофобии, формирование механизмов, предупреждение распространения информации, враждебной к России, и установление ответственности за русофобскую деятельность. Андрей Логинов, замглавы Минюста России

Глава Минюста считает, что придется решать вопрос с запретом госидеологии в Конституции РФ.

Фото и видео: ПМЮФ