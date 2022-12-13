Константин Чуйченко оценил статью о запрете государственной или обязательной идеологии.

Глава российского министерства по юстиции Константин Чуйченко признает, что необходимо решить вопрос с положением Конституции о запрете государственной идеологии. Такой вопрос чиновник поднял в рамках выступления на сессии "Дети Донбасса: право на защиту", проводимого на XI Петербургском международном юридическом форуме. Речь идет о том, что в Основном законе страны нет ни государственной, ни обязательной идеологии (части 2 статьи 13 Конституции РФ).

Понятно, что, в принципе, ни одна страна мира таких положений в своих конституциях не имеет. Только Россия в свое время по совету наших так называемых партнеров взяла на себя эти "повышенные обязательства" Константин Чуйченко, глава Минюста РФ

Эксперт объяснил, что эта статья пришла на смену статьи 6 Конституции СССР о том, что руководящей, направляющей силой, ядром политической системы, является Компартия Советского Союза. В Минюсте добавил, что частично этот момент объясняет появление в Конституции России данного запрета.

Пентагон опасается ответных мер РФ в случае привлечения ее руководства к ответственности.

Фото и видео: ПМЮФ 2023