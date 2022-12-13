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Пентагон опасается ответных мер РФ в случае привлечения ее руководства к ответственности

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Ллойд Остин рассказал о том, почему Минобороны США не передают сведения в МУС.

Американское оборонное ведомство поддерживает идею привлечь руководство России к ответственности из-за украинского конфликта, но при этом опасается ответных мер со стороны Вашингтона. Соответствующее заявление в ходе выступления на слушаниях комитета по ассигнованиям в Сенате Конгресса США сделал шеф Пентагона Ллойд Остин. Местные законодатели задали спикеру вопрос о том, почему Вашингтон не хочет делиться доказательствами, которые собрали США через Минобороны по при влечению к ответственности Владимиру Путина за "военные преступления". Политик указал министру на то, что Международному уголовному суду (МУС) предоставляют сведения Минюст США и Госдепартамент, но не Пентагон.

Для нас важно убедиться, что Россия будет привлечена к ответственности, мы поддерживаем цель привлечения их к ответственности. Но опять же у меня есть опасения по поводу взаимности в будущем. Мы будем продолжать искать пути поддержки усилий по привлечению России к ответственности.

Ллойд Остин, шеф Пентагона

Чиновник заметил, что обеспокоен вопросом защиты военнослужащих США. Ллойд Остин напомнил политикам о том, что его профильное ведомство не отказывается от того, чтобы подчиниться национальномум законодательству.

Пентагон заявил, что рассчитывает передать танки Abrams Украине осенью.

Фото и видео: YouTube / Defense Flash News

Теги: владимир путин, ллойд остин, мус, ордер на арест, пентагон
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

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