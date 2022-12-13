Пентагон заявил, что рассчитывает передать танки Abrams Украине осенью

Ллойд Остин рассказал о планах Вашингтона по военной помощи Киева.

Американское оборонное ведомство, администрация при президенте Джо Байдене предпринимают все усилия, чтобы ускорить передачу Вооруженным силам Украины танков Abrams, направляемых киевскому режиму в качестве поддержки со стороны коллективного Запада в региональном конфликте. Соответствующее заявление в рамках выступления на слушаниях в комитете по ассигнованиям в Сенате Конгресса США сделал шеф Пентагона Ллойд Остин. Чиновник добавил, что указанная бронированная тяжелая техника может прибыть на Украину уже в начале осени текущего года.

Мы делаем все возможное, чтобы ускорить поставку этих танков. Они будут переданы Киеву в начале осени - таков наш прогноз... Ллойд Остин, шеф Пентагона

В Пентагоне оценили последствия возможного дефолта.

Фото и видео: YouTube / Defense Flash News