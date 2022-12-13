В Пентагоне оценили последствия возможного дефолта

Ллойд Остин рассказал о том, как дефолт скажется на работе Минобороны США.

Дефолт на территории США привел бы в том числе к тому, что американское оборонное ведомство не смогло бы стабильно выплачивать денежное довольствие национальным Вооруженным силам. Соответствующее заявление в рамках выступления на профильных слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США сделал шеф Пентагона Ллойд Остин. Чиновник напомнил, что ситуация скажется на репутации Вашингтона по всему миру. Сейчас же США считаются надежной и вовремя оплачивающей свои счета страной.

В реальности это будет значить, что мы в некоторых случаях не сможем платить нашим военным в какой бы то ни было степени стабильно. И эта стабильность очень и очень важна для нас, но это сильно ударит по карману наших военных и гражданских служащих. Ллойд Остин, шеф Пентагона

Администрация президента США Джо Байдена в последнее время призывает Конгресс страны повысить потолок государственного долга, законодательно установленный на текущий момент на уровне 31,4 триллиона долларов.

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Фото и видео: YouTube / Defense Flash News