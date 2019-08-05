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nastya960
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Минюст: чаще всего люди женятся в период с июля по сентябрь

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Реже всего люди женятся в период с января по март.

В Министерстве юстиции России рассказали, в какие месяцы чаще всего заключали брак в 2018 году. Об этом сообщил RT.

Больше всего пар расписались в период с июля по сентябрь — 377,4 тысяч. Еще 222,3 тысячи браков были заключены с апреля по июнь. С октября по декабрь поженились 208,5 тысячи пар. Реже всего люди женятся в период с января по март. В это время свой союз узами брака скрепили 158,7 тысячи раз.

Всего в 2018 году в России было заключено 967 тысяч браков.

Ранее сотрудники ЗАГСов рассказали об "умирающих" свадебных традициях.

Видео: Piter.TV

Теги: брак, женитьба, свадьба
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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