Сотрудники ЗАГСов рассказали об "умирающих" свадебных традициях

Теперь молодоженов не пугают никакие суеверия, даже предостережения не жениться в мае.

Сотрудники загсов назвали "умирающие" свадебные традиции. Свадьбы перестали быть шумным гуляньем. Об этом сообщило РИА Новости.

Теперь молодоженов не пугают никакие суеверия, даже предостережения не жениться в мае, а то "будешь маяться всю жизнь". В мае 2019 года московские отделы ЗАГС зарегистрировали более 4,5 тысячи браков. Также уходят в прошлое торжества с тысячами родственников. Часто в ЗАГС приходят жених, невеста, их родители и свидетели. Что касается одежды, невесты приходят не только в белых платьях, но даже в брючных костюмах. Женихи бывают даже в джинсах.

Недавно в нашем отделе ЗАГС зарегистрировали брак молодожёны, которые работают в авиакомпании. Они так и пришли на церемонию: жених в форме пилота, а невеста — стюардессы. Наталия Бурмистрова, начальник Дворца бракосочетания № 1

Теряет популярность даже сам загс, ведь, как выяснилось, нетрадиционные места для регистрации наподобие Планетария или берега реки гораздо больше нравятся молодоженам.

В единой базе Российских ЗАГС 16 июля произошел глобальный сбой.

Видео: Piter.TV

​​​​​​​YouTube/ Timelab Pro