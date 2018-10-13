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В единой базе Российских ЗАГС произошел глобальный сбой
Сегодня, 17:22
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Alena_Zinovieva

В единой базе Российских ЗАГС произошел глобальный сбой

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Система, в которую заносятся данные о рождении, смерти или бракосочетании людей, перестала работать.

Единая база Российских ЗАГС вышла из строя. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на слова собеседника агентства.

В системе, в которую заносятся данные о рождении, смерти или бракосочетании людей, произошел глобальный сбой. База перестала работать по всей стране. В некоторых ЗАГСах России все действия начали выполнять вручную. В других же на время приостановили выдачу каких-либо свидетельств. Оператором единой электронной системы является ФНС.

Ранее мы писали, что в Петербурге свидетельства о рождении будут выдавать в роддомах.

Фото: pixabay.com

Теги: загс, сбой, технические неполадки
Категории: Лента новостей, Новости России,

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