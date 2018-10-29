В Петербурге свидетельства о рождении будут выдавать в роддомах

Систему опробуют в роддомах №10 и №18.

В Петербурге реализуют пилотный проект выдачи свидетельств о рождении прямо в роддомах. Об этом сообщили "ТАСС" с ссылкой на заместителя председателя городского комитета по здравоохранению Евгения Антипова.

Точных сроков пока нет, но в первую очередь новую систему опробуют в роддомах №10 и №18.

В некоторых регионах России такая схема уже работает. Так, в московских роддомах можно получить не только свидетельство о рождении, но и справки о рождении для детских пособий.

Для Петербурга проект в новинку – регистрация предусмотрена только органами ЗАГС по месту рождения или же по месту жительства родителей ребенка. Относительно недавно эту операцию стало возможно проводить в МФЦ.

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