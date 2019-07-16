Минтруд рассказал о переносе выходных дней в 2020 году

Праздники, выпавшие на выходные дни, переносятся на рабочие будни.

Министерство труда и социальной защиты рассказало о переносе выходных дней в 2020 году. В целях рационального использования, праздники, выпавшие на выходные (субботу или воскресенье), переносятся на рабочие будни. Об этом пишут РИА Новости.

Согласно Трудовому кодексу, в следующем году нерабочими днями являются новогодние каникулы с 1 по 6 января и 8 января, Рождество 7 января, День защитника Отечества 23 февраля, Международный женский день 8 марта. Также россияне будут отдыхать на Праздник весны и труда 1 мая, в День Победы 9 мая, День России 12 июня и День народного единства 4 ноября.

При этом выходные 4 и 5 января перенесли на 4 и 5 мая. Нерабочими днями также станут 24 февраля (понедельник), 9 марта (понедельник), 11 мая (понедельник), 12 июня (пятница) и 4 ноября (среда).

Ранее Минтруд заявил, что россиянам после 40 лет могут предоставить дополнительный выходной.

Видео: Piter.TV