Минтруд: россиянам после 40 лет могут предоставить дополнительный выходной

Этот день можно потратить на прохождение диспансеризации.

В Минтруде рассматривают предложение о выделении дополнительного выходного гражданам старше 40 лет. Выходной будут давать для прохождения ежегодной диспансеризации. Об этом сообщила "Российская газета".

В ведомстве рассматривают различные варианты освобождения от работы. Однако, как заметил проректор проректора Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов, для прохождения диспансеризации нужен больше, чем один день. К тому же, будет легко проверить, куда работник потратил свой дополнительный выходной. Ведь после прохождения медицинских анализов выдается справка.

Также с 6 мая в силу вступил закон, который позволяет россиянам старше 40 лет проходить диспансеризацию каждый год. И пользоваться услугами для ранней диагностики онкологических заболеваний. Россияне до 39 лет могут проходить врачей раз в три года.

Видео: YouTube/ Клиника ВМТ им. Н. И. Пирогова