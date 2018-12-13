После 40 лет диспансеризацию можно будет проходить раз в год.

6 мая в России вступил в силу обновленный порядок проведения диспансеризации и профосмотров, сообщает агентство "РИА Новости".

Теперь россияне старше 40 лет смогут проходить обследования каждый год. Также гражданам будут делать скрининг, направленный на раннее выявление онкологических заболеваний. Для возрастной группы от 18 до 39 лет периодичность прохождения профилактики осталась прежней – раз в три года.

Отмечается, что диспансеризация осталась бесплатной и действует в добровольном порядке. Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев дал поручение Минтруду внести поправки в Трудовой кодекс РФ. Если поправки примет, то после 40 лет граждане получат один выходной день для прохождения диспансеризации.

Видео: Piter.tv