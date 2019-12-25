Зарплата при сохранении трудовых обязанностей сохраняется в полном объёме.

В Минтруде разъяснили порядок перевода россиян на удаленку. В ведомстве рассказали, что на удалённый режим работы можно перевести сотрудника, даже если это не прописано в Трудовом кодексе. Об этом рассказали в пресс-службе министерства.

Отмечается, что перевести на удалёнку работника можно для избежания распространения коронавируса. При этом, подчеркнули в Минздраве, работодатель должен издать соответствующий приказ с прописанными условием рабочего дня — его началом и концом, количестве перерывов и прочее.

Также зарплата при сохранении трудовых обязанностей сохраняется в полном объёме.

Ранее Минтруд заявил о создании механизма проверки гражданства госслужащих.