На данную задачу правительство выделило 68 млрд рублей.

В Минтруде рассказали о ситуации с новогодними выплатами на детей. Сведения на расширенном заседании комитета по социальной политике Совета Федерации привел заместитель главы профильного ведомства Андрей Пудов. Чиновник отметил, что на выполнение указа российского президента чиновники перечислили по пять тысяч рублей 13,7 миллионам детей. В общей сложности на данную задачу направлено более 68 млрд рублей из федерального бюджета страны.

Последняя выплата 5 тысяч рублей для детей до 7 лет - 13,7 миллиона детей такие выплаты получили, более 68 миллиардов рублей (направлено) Андрей Пудов, замминистра труда РФ

Чиновник напомнил также о том, что более 1,2 млн сертификатов на получение материнского капитала россияне получили без оформления для этого дополнительного заявления. Пудов объяснил, что для матерей, которые на момент выхода в декрет не работали, вдвое увеличено пособие.

Минтруд России прорабатывает варианты индексации пенсий работающим пенсионерам.

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