В ведомстве просчитывают сценарий с пятью миллионами безработных в стране.

В Минтруде рассказали о количестве безработных в России. Число нетрудоустроенных людей в стране достигло отметки в 950 тысяч. Об этом рассказал министр труда Антон Котяков в эфире телеканала "Россия-24".

По словам главы ведомства, показатель безработицы в Российской Федерации стал активно расти в последние два месяца. Однако, считает Котяков, темп увеличения довольно медленный. Он добавил, что в ведомстве просчитывают сценарий с пятью миллионами безработных в стране.

Ранее мы рассказали, что правительство разработает новый пакет мер для поддержки граждан и бизнеса.