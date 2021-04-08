В Минтруде назвали срок кредитных каникул для мобилизованных

Ольга Баталина рассказала о получении льготного периода по выплате задолженности.

Кредитные каникулы для участников специальной военной операции (СВО) предоставляются на весь период мобилизации или службы по контракту, при этом добавляется еще тридцать календарных дней. Соответствующей информацией с журналистами в ходе правительственного брифинга поделилась заместитель министра по труду Ольга Баталина.

Каникулы предоставляются по заявлению гражданина на весь период мобилизации или службы по контракту плюс 30 дней после окончания службы. Ольга Баталина, замглавы Минтруда РФ

Эксперт пояснила, что если после мобилизации гражданин России проходит лечение в госпитале, то весь срок лечения также войдет в период этих кредитных каникул.

Мобилизованные смогут получить возврат средств за купленные авиабилеты.

Фото и видео: Правительство России

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