Мобилизованные смогут получить возврат средств за купленные авиабилеты

Ольга Баталина рассказала о процессе получения возврата денежных средств за несовершенные поездки и перелеты.

Призванные граждане по частичной мобилизации смогут получить возврат денежных средств за купленные авиабилеты или железнодорожные билеты. Соответствующее заявление в ходе правительственного брифинга рассказала заместитель главы министерства по труду и социальной защите Ольга Баталина.

Еще один вопрос касается возврата мобилизованным гражданам средств за ранее приобретенные железнодорожные и авиабилеты. Если гражданина прислали на службу по мобилизации, его отказ от перевозки и, соответственно, от купленного билета, считается вынужденным. Ольга Баталина, глава Минтруда РФ

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Фото и видео: Правительство России