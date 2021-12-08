Петербургские депутаты предложили Минтруду оплачивать инвалидам содержание пожилых собак-поводырей

Парламентарии готовы обратиться с вопросом к обратиться к министру труда страны Антону Котякову.

Парламентарии Северной столицы намерены направить запрос к главе Минтруда РФ Антону Котякову о выделении бюджетных средств на содержание собак-поводырей которые достигли преклонного возраста и больше не могут поддерживать жизнедеятельность хозяев. Соответствующий проект был единогласно поддержан на заседании в среду, 21 сентября.

На данный момент деньги выделяют только на содержание собак-поводырей, которые способны выполнять свои обязанности. Инвалид может оставить у себя животное, вышедшее "на пенсию", более того, многие помощники становятся хозяину настоящими друзьями. Однако содержание таких питомцев перестаёт оплачиваться, если они больше не выполняют функции поводыря.

Пока неизвестно, сколько средств из бюджета города депутаты планируют потратить на озвученную инициативу.

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Фото: комитет по социальной политике Петербурга