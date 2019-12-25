Петербургский ЗакС предложил ввести выходной для студентов-доноров

Депутатам кажется правильным уравнять в правах работающих людей и студентов, которые сдают кровь.

Депутаты Петербурга предлагают студентам вузов, которые являются донорами, давать день отдыха. На данный момент мера поддержки распространяется на работников, которые официально трудоустроены. На "пробел" обратил внимание единоросс Павел Крупник.

Авторы законопроекта предлагают внести поправки в федеральный закон "Об образовании РФ". Крупник отметил, что после сдачи крови и ее компонентов работнику предоставляется дополнительный день отдыха. Он может быть использован в период отдыха, а также в другое время в течение года.

Между тем, молодые доноры и участники донорского должны иметь полные права на дополнительные меры поддержки по части отдыха после донации для восстановления здоровья и улучшения самочувствия. считает парламентарий.

Поправки будут предполагать, что у студентов тоже будет день отдыха — либо в день сдачи крови, либо в другой, если он решил выйти на учебу.

Депутаты полагают, что таким образом количество доноров может увеличиться.

Фото: Piter.tv