В Минтруде назвали резервы для улучшения демографической ситуации

Ольга Баталина рассказала о необходимости формирования финансовой устойчивости семей.

Первый заместитель главы российского министерства по труду и социальной защите Ольга Баталина рассказала о том, что для улучшения демографической ситуации в стране требуется решать вопросы с занятостью населения, точечного стимулирования и борьбу с бедностью.

Где мы сегодня видим резерв? Во-первых, конечно, в занятости рынка труда. Ещё раз: основа финансовой устойчивости семьи не соцвыплаты, какими бы они ни были масштабным, системными, постоянными. Все равно основа благосостояния семьи... это устойчивая заработная плата. Ольга Баталина, замглавы Минтруда РФ

Эксперт подчеркнула, что говорить о том, какая именно мера устойчиво способна повлиять на решение российской семьи о рождении второго и третьего ребенка, невозможно, так как нельзя предугадать эту меру.

Минтруд: для стимулирования многодетности важно поддерживать рождение первых детей.

Фото и видео: Восточный экономический форум