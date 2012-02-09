Минтруд: для стимулирования многодетности важно поддерживать рождение первых детей

Ольга Баталина рассказала о задачах для министерства по труду.

В российском министерстве по труду заявили о том, что для стимулирования многодетности важно поддерживать рождение первых детей. Соответствующее заявление в рамках сессии "Инвестиции в традиционные ценности: благополучная многодетная семья как национальная идея России", проводимой в рамках Восточного экономического форума, сделала первый заместитель министра профильного ведомства Ольга Баталина. Чиновница уточнила, что задача стоит параллельно со стимулированием рождения в семьях второго и третьего ребенка.

Если мы сейчас <...> не поддержим рождение первых детей, то к 2028 году, когда мы будем ожидать <...> возможного рождения вторых и третьих детей, мы этого не сможем сделать. Это ответ на вопрос, почему было принято решение о модернизации материнского капитала, перенос центра тяжести на первых детей. Ольга Баталина, глава Минтруда РФ

Эксперт подчеркнула, что в стране суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей в России продолжает увеличиваться. Однако аналогичный показатель по рождаемости первых детей падает. В Минтруда РФ продумывают, как не упустить из внимания снижение уровня рождаемости первого ребенка, а также одновременно с этим продумать дополнительный пакет поддержки при рождении последующих детей. Ольга Баталина добавила, что существенное количество женщин детородного возраста в России находится в возрастной группе 30-39 лет.

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Фото и видео: Восточный экономический форум