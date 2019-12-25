Минтруд предложил ввести социальное страхование для самозанятых: мнение экспертов

По задумке проект должны запустить уже в следующем году. Опция будет добровольной.

Глава Минтруда и соцзащиты РФ Антон Котяков сообщил о подготовке проекта добровольного социального страхования для самозанятых. Благодаря задумке, эта категория граждан смогут получать оплаченные больничные. Инициативу прокомментировали на Telegram-канале "Мейстер".

Отмечается, что идея будет вынесена на обсуждение в сентябре. Сам проект может заработать уже в 2023 году. Эксперты полагают, что такой подход к самозанятым поможет решить проблему их социальной защиты и практически приравнять их к тем, кто трудится по трудовому договору.



При этом телеграмеры выразили опасение, что социальное страхование для самозанятых сделают обязательным. Однако, как отмечают в Минтруде, такая возможность противоречит заявленному виду труда и не рассматривается.

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