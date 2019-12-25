В Минтруде РФ назвали средний размер выплат по рождению первенца

На 1 ноября на выплаты по рождению первого ребёнка выделено 90,75 миллиардов рублей.

В Министерстве труда РФ назвали средний размер выплат по рождению первенца. Об этом говорится в проекте нового распоряжения правительства.

Средней размер выплаты в 2020 году составил 11 882 рублей. Выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребёнка получили более 900 тысяч семей. Федеральные субвенции на эти цели получили 48 субъектов, их размер составил 8,56 миллиардов рублей.

По состоянию на 1 ноября на выплаты по рождению первого ребёнка выделено 90,75 миллиардов рублей — это 72,3% от общей суммы.

Ранее Миронов предложил провести "коронавирусные" выплаты пенсионерам.

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