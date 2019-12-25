Парламентарий считает, что они не смогут собрать праздничный стол.

Лидер партии "Справедливая России" Сергей Миронов предложил провести "коронавирусные" выплаты пенсионерам и малоимущим накануне Нового года. Об этом сообщает ИА Regnum.

Труднее, как всегда, пришлось самым нуждающимся, в том числе малоимущим. Сергей Миронов, лидер партии "Справедливая Россия"

По его словам, речь идёт о многодетных семьях, инвалидах и пенсионерах. Парламентарий считает, что они не смогут собрать праздничный стол, поэтому им необходима финансовая поддержка от государства.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о "студенческом капитале".

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