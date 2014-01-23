В Минтрансе сообщили, что "Аэрофлот" увеличит долю российского вина на своих рейсах

Виталий Савельев рассказал о росте уровня импортозамещения алкогольной продукции с иностранной на отечественную.

Российская авиакомпания "Аэрофлот" планирует увеличить долю отечественного вина как на зарубежных, так и на внутренних пассажирских рейсах. Соответствующее заявление в ходе выступления на правительственном часе в Государственной думе в ходе пленарного заседания от 26 июля сделал глава министерства по транспорту Виталий Савельев.

Пока соотношение 75 на 25 - это вина иностранные и вина отечественные. Но мы приняли решение - в ближайшее время это будет 50 на 50 на зарубежных полетах - иностранные вина и отечественные. На всех полетах экономкласса будут только отечественные вина. Виталий Савельев, глава Минтранса России

Ранее в отечественной авиакомпании S7 специалисты также заявили, что на основных своих пассажирских маршрутах, в том числе на рейсе между Москвой и Новосибирском, представители оператора рейса начнут предлагать пассажирам вина российского производства.

Более 2 тыс. км дорог планируется построить и реконструировать в России в 2023 году.

Фото и видео: Госдума России