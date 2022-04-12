Более 2 тыс. км дорог планируется построить и реконструировать в России в 2023 году

Глава Минтранспорта РФ рассказал о планах по ремонту дорожного полотна в стране.

Более двух тысяч километров дорог в России планируется построить и реконструировать по итогам 2023 года. Соответствующее заявление в ходе выступления на правительственном часе в Государственной Думе на пленарном заседании от 26 июля сделал глава министерства по транспорту Витали Савельев.

В текущем году планируем построить и реконструировать более 2 тыс. км автомобильных дорог. Виталий Савельев, глава Минтранспорта РФ

Ранее российский вице-премьер Марат Хуснуллин сообщал общественности о том, что согласно пятилетнему плану транспортного строительства на период с 2022 по 2027 годы, в общей сложности за это время правительством планируется построить и привести в нормативное состояние более 140 тысяч километров дорог. В новых регионах (Запорожской и Херсонской областях Донецкой и Луганской народных республиках), по результатам текущего года администрация намерена восстановить и отремонтировать порядка одной тысячи километров автомобильных трасс.

Завершение строительства ж/д участка Решт - Астара ожидают к 2028 году.

Фото и видео: Госдума России