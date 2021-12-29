В Минстрое заявили о возможном снижении стоимости жилья в России

Жилье может подешеветь на 15%.

Председатель комиссии по проектному финансированию общественного совета при Минстрое Рифат Гарипов рассказал "Известиям", что цены на жилье могут снизиться, если будет упрощена процедура выдачи кредитов для застройщиков.

По его словам, в таком случае цены на жилье могут снизиться на 15%. Гарипов сказал, что для подачи сразу в несколько банков будет разработана универсальная форма заявки для получения проектного финансирования.

Рабочая группа с участием экспертов комиссии и представителей банков определит минимально возможный пакет документов, который удовлетворит требования разных кредитных организаций. Рифат Гарипов, председатель комиссии по проектному финансированию общественного совета при Минстрое

Он подчеркнул, что новый механизм планируется отправить на апробацию в регионы.

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