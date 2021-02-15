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На Дальнем Востоке за январь – август ввели 2,7 млн кв. м жилья

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Наибольшие площади жилья введены в Приморском крае, Якутии и Бурятии.

На Дальнем Востоке за январь – август 2023 года ввели 2,7 млн кв. м жилья. Об этом заявил заместитель главы Минстроя РФ Никита Стасишин на выступлении в рамках Восточного экономического форума.

По его словам, наибольшие площади жилья введены в Приморском крае, Якутии и Бурятии. Стасишин подчеркнул, что наибольший объем строящегося жилья был зафиксирован в Приморском и Хабаровском краях и в Якутии. Кроме того, градостроительный потенциал на Дальнем Востоке составляет 20,8 млн кв. м жилья.

Ранее Путин заявил, что темпы развития Дальнего Востока сокращаться не будут.

Видео: Восточный экономический форум

Теги: дальний восток, жилье, минстрой россии, никита стасишин
Категории: Лента новостей, Новости России,

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