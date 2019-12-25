Путин: темпы развития Дальнего Востока сокращаться не будут

По его словам, ресурсы региона необходимо "ставить на пользу государства".

Темпы развития Дальнего Востока сокращаться не будут. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с модераторами ключевых сессий Восточного экономического форума.

Глава государства назвал данное направление приоритетом и стратегическим интересом страны. По его словам, ресурсы региона необходимо "ставить на пользу государства". Путин подчеркнул, что следует только разрабатывать полезные ископаемые, но также строить больше предприятий переработки промышленного сырья.

Ранее Путин выступил за расширение Восточного полигона.

Фото: kremlin.ru