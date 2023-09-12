Глава государства выразил надежду, что до конца нынешнего года будут подписаны концессионные отношения.

Президент России Владимир Путин выступил за расширение Восточного полигона. Об этом он заявил на встрече с модераторами ключевых сессий Восточного экономического форума.

Глава государства выразил надежду, что до конца нынешнего года будут подписаны концессионные отношения. Он также подчеркнул, что это непростой процесс, который связан с финансовыми условиями. Кроме того, президент напомнил о необходимости создания трех дополнительных тоннелей полигона, мостовых сооружений, для которых и необходимы концессионные соглашения.

Ранее Путин передал привет Си Цзиньпину на встрече с вице-премьером Госсовета КНР.

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