Путин передал привет Си Цзиньпину на встрече с вице-премьером Госсовета КНР

Президент РФ Владимир Путин передал привет председателю КНР Си Цзиньпину на встрече с вице-премьером Госсовета КНР Чжаном Гоцином. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Глава государства прибыл во Владивосток, где проходит Восточный экономический форум. На встрече с Гоцином Путин отметил, что рад видеть китайскую делегацию на мероприятии. Он подчеркнул, что Пекин традиционно принимает участие в работе этого форума на протяжении многих лет.
Пользуясь случаем, хочу попросить вас передать самые наилучшие пожелания председателю КНР, с которым у нас сложились дружеские отношения – и деловые, и личные.
Владимир Путин, президент России
Ранее мы сообщали, что Путин прибыл на судостроительный комплекс "Звезда" в Приморском крае.
Видео: kremlin.ru
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