Путин передал привет Си Цзиньпину на встрече с вице-премьером Госсовета КНР

Глава государства прибыл во Владивосток, где проходит Восточный экономический форум.

Президент РФ Владимир Путин передал привет председателю КНР Си Цзиньпину на встрече с вице-премьером Госсовета КНР Чжаном Гоцином. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства прибыл во Владивосток, где проходит Восточный экономический форум. На встрече с Гоцином Путин отметил, что рад видеть китайскую делегацию на мероприятии. Он подчеркнул, что Пекин традиционно принимает участие в работе этого форума на протяжении многих лет.

Пользуясь случаем, хочу попросить вас передать самые наилучшие пожелания председателю КНР, с которым у нас сложились дружеские отношения – и деловые, и личные. Владимир Путин, президент России

Ранее мы сообщали, что Путин прибыл на судостроительный комплекс "Звезда" в Приморском крае.

Видео: kremlin.ru