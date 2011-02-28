Глава государства принял участие в торжественной церемонии имянаречения двух танкеров.

Президент России Владимир Путин прибыл на судостроительный комплекс "Звезда" в Приморском крае. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Глава государства принял участие в торжественной церемонии имянаречения арктического танкера-газовоза "Алексей Косыгин" и танкера-челнока "Валентин Пикуль". Путин назвал это событие значимым для судостроения и транспортной отрасли страны. Он также отметил, что новые судна способны работать при экстремально низких температурах и в суровых климатических условиях.

Ранее Путин поздравил жителей Смоленщины с 80-летием освобождения от нацистов.

Видео: kremlin.ru