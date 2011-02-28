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Путин прибыл на судостроительный комплекс "Звезда" в Приморском крае

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Глава государства принял участие в торжественной церемонии имянаречения двух танкеров.

Президент России Владимир Путин прибыл на судостроительный комплекс "Звезда" в Приморском крае. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Глава государства принял участие в торжественной церемонии имянаречения арктического танкера-газовоза "Алексей Косыгин" и танкера-челнока "Валентин Пикуль". Путин назвал это событие значимым для судостроения и транспортной отрасли страны. Он также отметил, что новые судна способны работать при экстремально низких температурах и в суровых климатических условиях.

Ранее Путин поздравил жителей Смоленщины с 80-летием освобождения от нацистов.

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, президент россии, приморский край, судостроительный комплекс звезда
Категории: Лента новостей, Новости России,

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