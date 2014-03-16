Путин поздравил жителей Смоленщины с 80-летием освобождения от нацистов

Глава страны рассказал о городе-щите в России.

Российский президент Владимир Путин поздравил жителей Смоленской области с 80-летием освобождения от нацистов. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления на совещании с местым руководством, посвященного вопросам социального и экономического развития региона. Политик напомнил согражданам о том, что город Смоленск всегда играл значимую роль в истории страны. Он добавил, что россияне гордятся своим городом-щитом.

Хочу воспользоваться случаем и поздравить всех жителей области с 80-летием освобождения Смоленщины от нацистских оккупантов, а также с 1160-летием Смоленска, который так же отмечается в этом году. Владимир Путин, президент РФ

Путин призвал смоленские власти оказывать помощь семьям участников СВО.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live