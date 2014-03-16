Путин призвал смоленские власти оказывать помощь семьям участников СВО

Российский президент Владимир Путин попросил руководство Смоленской области держать на личном контроле оказание помощи семьям и героям,которые принимают участие в специальной военной операции. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе общения с руководителем региона, посвященного социально-экономическим вопросам развития территории.
Продолжая великие традиции, традиции патриотизма, преданного служения родине, многие уроженцы Смоленщины проявляют настоящую отвагу и доблесть, участвуя в СВО. Хочу сказать им всем огромное спасибо за верность долгу и отечеству.
Владимир Путин, президент РФ
Путин: власти Москвы превзошли планы развития транспортного комплекса.
Фото и видео: Одноклассники / Вести Live
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все