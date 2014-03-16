Путин призвал смоленские власти оказывать помощь семьям участников СВО

Глава России напомнил о важности поддержки бойцов СВО, их родственников и семей.

Российский президент Владимир Путин попросил руководство Смоленской области держать на личном контроле оказание помощи семьям и героям,которые принимают участие в специальной военной операции. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе общения с руководителем региона, посвященного социально-экономическим вопросам развития территории.

Продолжая великие традиции, традиции патриотизма, преданного служения родине, многие уроженцы Смоленщины проявляют настоящую отвагу и доблесть, участвуя в СВО. Хочу сказать им всем огромное спасибо за верность долгу и отечеству. Владимир Путин, президент РФ

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